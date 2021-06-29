РИАМО - 29 июн. Жителям столицы, у которых по той или иной причине имеются противопоказания к вакцинации от Covid-19, рекомендуются избегать скоплений людей и обязательно носить маски, сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Многие врачи и специалисты говорят, что вирус, который сейчас распространяется, на 80% люди заражаются именно им. Он достаточно опасен. <…> Имеющим медотвод (от вакцинации - ред.), конечно, лучше себя поберечь. Максимально избегать большого скопления людей, постоянно носить маску, дезинфицировать руки», — сказал Немерюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Немерюк также добавил, что те, кто не прошел вакцинацию, могут получить на 72 часа QR-код для посещения ресторанов и кафе после сдачи ПЦР-теста.

В Москве за сутки выявили 6209 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 1757 человек. Также умер 121 пациент, а вылечились 4854 пациента. Всего с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 352 392 случая инфекции.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей