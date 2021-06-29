РИАМО - 29 июн. В парках культуры и отдыха Московской области стартовала серия бесплатных мастер-классов по приготовлению блюд на огне, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Первые мастер-классы прошли 25 июня в парке «Елочки» городского округа Домодедово. Посетители парка смогли не только принять участие в мероприятии, но также попробовать приготовленное блюдо. В бесплатном мастер-классе приняли участие 35 человек с соблюдением мер профилактики коронавируса.

«Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией, парки Подмосковья открыты для посетителей и продолжают свою работу. Мероприятия в парках проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Следующие мастер-классы пройдут 3 июля в Городском парке Богородского округа и 10 июля в Городском парке Ленинского округа.

Кроме того, до конца лета такие мастер-классы пройдут в Балашихе, Воскресенске, Дубне, Кашире, Коломне, Красногорске, Краснознаменске, Видном, Люберцах, Наро-Фоминске, Одинцове и Ступине.