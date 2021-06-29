РИАМО - 29 июн. По итогам мая 2021 года Московская область стала самым упоминаемым в СМИ регионом РФ в контексте национальных проектов, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

На втором месте находится Самарская область, на третьем – Краснодарский край.

В мае СМИ сообщали, что свыше 260 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за объекты для благоустройства территорий в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Еще СМИ писали, что в Московской области отремонтировали порядка 10% дорог от общего плана ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», это почти 90 дорог в 33 городских округах.

Помимо этого, в рамках нацпроекта «Демография» более 14 тыс. семей получили выплату на детей, родившихся в регионе с начала текущего года.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.