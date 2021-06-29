РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Легкоатлеты спортивной школы «Авангард», представляющие сборную команду городского округа Мытищи, приняли участие в соревнованиях в Ярославле и Великих Луках, сообщается на сайте администрации горокруга.

3-я матчевая встреча памяти Заслуженного работника физической культуры РФ Шолковского прошла в городе Великие Луки Псковской области. Перед началом соревнований воспитанники школы возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику Александру Матросову.

По результатам соревнований две золотые медали в забегах на 1,5 и 3 км завоевала Ярослава Силина. Золото на 3-километровой дистанции с серебро на «полуторке» добыл для своей команды Никита Шишимиров. На дистанции 600 м в соревнованиях юношей вторым к финишу прибежал Никита Никитин, а у девушек третьей стала Елизавета Дедюкина.

В Ярославле прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок памяти Заслуженного тренера России Альберта Таланова. В сложных погодных условиях ребята показали достойные результаты: Игорь Брездун стал победителем в беге на 800 м. Артем Исаченко занял 1 место в беге на 400 м с барьерами. Тимофей Шилов завоевал золото в тройном прыжке.

Ребят поздравили с отличными достижениями и пожелали высоких результатов на первенстве Московской области.