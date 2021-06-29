РИАМО - 29 июн. Специалисты подмосковного управления Роспотребнадзора рассказали о здоровом питании, каждый день нужно потреблять не менее 300 г овощей и фруктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Фрукты и овощи богаты витаминами. Много аскорбиновой кислоты (витамин С) находится в шиповнике, цитрусовых, черной смородине. В организм этот витамин поступает и за счет капусты, картошки, томатов, перца, лука.

В овощах и фруктах, имеющих красный, оранжевый и желтый цвета, содержится каротин. Он превращается в витамин А, который важен для обеспечения нормального состояния кожи и слизистых оболочек. Недостаток витамина А отражается на зрении. Наибольшее количество каротина содержится в моркови.

Витамин К способствующий свертыванию крови при кровотечениях, содержится в зеленых частях растений: много его в белокочанной и цветной капусте.

С овощами и фруктами в организм поступают калий, железо, кальций, цинк, марганец, медь, кобальт – минеральные вещества и микроэлементы, совершенно необходимые для правильного течения процессов обмена. Больше всего калия приносят сухофрукты, картофель, фасоль, чечевица, томаты, черешня, смородина и другие. Калий уменьшает способность тканей удерживать жидкость. Следовательно, овощи и фрукты очень важны для регулирования водно-солевого обмена. Их роль особенно возрастает в случаях, когда у человека имеется склонность к отекам и накоплению жидкости в организме.

Овощи и фрукты богаты также неусвояемыми углеводами – клетчаткой, пектином, гемицеллюлозой (особенно много их в тыкве, сладком перце, моркови, фасоли, зеленом горошке, малине, кураге, черной смородине, финиках, рябине черноплодной, инжире, крыжовнике, клюкве, бруснике, редьке, репе). Много пищевых волокон и в зелени петрушки, укропе, хрене. Недостаток в рационе пищевых волокон ухудшает пищеварение, способствует развитию ожирения, желчнокаменной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний кишечника, рака толстой кишки, диабета.