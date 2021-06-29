РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Госавтоинспекторы городского округа Мытищи напоминают велосипедистам о важности безопасного поведения и соблюдения правил дорожного движения, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота, а если они отсутствуют – рукой. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги на движущемся велосипеде должны быть включены фары или фонари. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной дорожке или полосе для велосипедистов», - сказала старший государственный инспектор по пропаганде Ирина Кулигина.

Она отметила, что при отсутствии указанных дорожек велосипедист может двигаться по правому краю проезжей части или по обочине. Если отсутствует возможность ехать по правому краю дороги, разрешено двигаться по тротуару или пешеходной дорожке. Переезжать проезжую часть на велосипеде запрещено, велосипедист обязательно должен спешиться и перевести велосипед.

В материале отмечается, что детям до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть, а потому правила езды на велосипеде для школьников распространяются лишь на велосипедные дорожки и пешеходные зоны. Дети до семи лет должны быть всегда под присмотром взрослых людей. Также стоит обзавестись экипировкой: шлемом, налокотниками и наколенниками.

«Совершая маневры на велосипеде, ребенок должен правильно оценивать ситуацию и своевременно объезжать препятствия, а научить необходимым навыкам – это обязанность родителей. В целях безопасности необходимо соблюдать следующие правила: не рекомендуется слушать музыку через наушники во время движения; нельзя разгоняться в местах большого скопления людей; необходимо подавать звуковые сигналы с помощью звонка, чтобы предупредить пешеходов; нужно объезжать ямы, лужи, стекла и камни; нельзя выезжать на проезжую часть; нельзя отпускать руль во время движения; нужно сосредоточиться на управлении велосипедом», - добавила Кулигина.

В сообщении уточняется, что за нарушение правил дорожного движения велосипедистами предусмотрены штрафы. Выезжая на велосипеде на улицы города, особенно туда, где наблюдается интенсивное движение, следует быть особо внимательным. От этого зависит безопасность всех участников движения на дороге.