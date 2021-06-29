РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Мытищинские студенты МГТУ им. Баумана провели акцию «Стоп Борщевик!» в деревне Пирогово, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подмосковье разгар кампании по истреблению вредоносного растения - борщевика Сосновского. Растение отличается особенной живучестью, так как ранее, в советские годы, его создали и использовали для прокорма скота.

Борьба с ним продолжается не первый год, в этом году в нее включились эковолонтеры центра «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Баумана, которые совместно с сотрудниками контрольного управления провели акцию «Стоп Борщевик» в Пирогове.

Работа проводилась преимущественно там, где стоят одиночные кусты. Ликвидация их крайне необходима, чтоб предотвратить распространение растения на следующий год. При уборке борщевика применялись различные методы: растения орошались химическим препаратом, молодые побеги выкапывались, срезались цветоносы.