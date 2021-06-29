РИАМО - 29 июн. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что смертность от коронавируса может значительно вырасти из-за постоянных мутаций, сообщает «Интерфакс».

«В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%», — сказал Гинцбург.

По словам ученого, вакцинироваться в настоящий момент «совершенно необходимо». Также нужна ревакцинация, в том числе и для тех, кто болел, даже в легкой форме.

В РФ за сутки зафиксировано 652 случая смерти пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за все время пандемии. Всего в стране на сегодня выявили 5 493 557 случаев Covid-19.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала тревожной ситуацию с новым индийским штаммом коронавируса «дельта плюс». Он крайне заразен и увеличивает показатели смертности пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей