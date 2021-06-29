РИАМО - 29 июн. Презентация Москвы как города-кандидата на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» прошла на очередном заседании Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ), сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

На презентации выступил председатель организационного комитета по поддержке кандидатуры Москвы в качестве города для проведения выставки, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он отметил, что правительство полностью поддерживает заявку и будет оказывать необходимое содействие на всех этапах ее продвижения.

Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город располагает всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы принять гостей, которые приедут в столицу на выставку в 2030 году.

Он напомнил, что в 2018 году Москва организовала лучший в истории чемпионат мира по футболу FIFA. Весь мир увидел прекрасное и гостеприимное лицо столицы России.

«Москва – это энергия 12 млн жителей и 25 млн туристов, ежегодно приезжающих в наш город. Это экономика высоких технологий и инноваций объемом сотни миллиардов долларов, которая стабильно растет», – отметил Собянин.

Подготовкой и проведением мероприятий, необходимых для получения столицей статуса площадки «Экспо-2030», занимается АНО «Заявочный комитет «Москва Экспо-2030», подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития города.

Темой мероприятия российская столица выбрала «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Голосование в рамках Генеральной ассамблеи МБВ, по итогам которого объявят город-победитель, планируется провести в 2023 году.