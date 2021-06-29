РИАМО - 29 июн. В Подмосковье проживают свыше 25 тыс. малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, которые получают повышенный размер пособия, представленный 75% либо 100% от областного прожиточного минимума на ребенка, то есть до 13,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Она добавила, что заявление на перерасчет пособия можно подать до конца текущего. Для этого необходимо воспользоваться единым порталом госуслуг. После того, как положительное решение будет принято, перерасчет выплаты произойдет с января 2021 года в автоматическом режиме.
Каклюгина добавила, что во время назначения учитываются доходы и имущество семьи из-за изменений правил назначения и размера пособия для детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.
Подать заявку можно по ссылке.
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