РИАМО - 29 июн. В Подмосковье проживают свыше 25 тыс. малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, которые получают повышенный размер пособия, представленный 75% либо 100% от областного прожиточного минимума на ребенка, то есть до 13,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Базовый размер пособия, половину прожиточного минимума, получают 116 тысяч подмосковных семей. Если базовое пособие не позволяет поднять среднедушевой доход на ребенка, то ему полагается уже 75% прожиточного минимума, то есть чуть более 10 тысяч рублей, если и повышенный размер не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, тогда выплачивается уже вся сумма прожиточного минимума», - сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что заявление на перерасчет пособия можно подать до конца текущего. Для этого необходимо воспользоваться единым порталом госуслуг. После того, как положительное решение будет принято, перерасчет выплаты произойдет с января 2021 года в автоматическом режиме.

Каклюгина добавила, что во время назначения учитываются доходы и имущество семьи из-за изменений правил назначения и размера пособия для детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

Подать заявку можно по ссылке.

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