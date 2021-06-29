РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. В городском округе Мытищи на улице Юбилейной, 39, корп. 2 разобьют сквер в течение 2 месяцев, сообщил лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.
Он отметил, что на территории будущего сквера долгие годы размещалась несанкционированная стоянка для автомобилей и незаконно возведенное здание.
Он поблагодарил инициативных жителей и управляющую компанию за общую победу. В рамках мероприятия также состоялось обсуждение возможного названия сквера. Было предложено название «Берег», так как управляющая компания называется «Наш берег».
В пресс-службе администрации Мытищ отметили, что в сквере будут размещены тренажерная площадка, воркаут, площадки для тихого отдыха. Площадь резинового покрытия составит 670 кв. м., площадь брусчатки – 497,5 кв. м. Произведены подготовительные работы, уложено основание под резиновую плитку и брусчатку.
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