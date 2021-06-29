РИАМО - 29 июн. Ежегодно аппарат столичного детского омбудсмена получает около 100 обращений от родителей, проходящих процедуру развода. Обращения касаются места проживания ребенка, сообщила начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних - уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

«Люди пытаются разделить ребенка, не хотят договариваться. Они не понимают, что ребенок любит и маму, и папу одновременно. Не в силах договориться, они пытаются сделать друг другу как можно больнее, не думая о своих детях. Затем уже обращаются за помощью к уполномоченному по правам ребенка», — сказала Ярославская.

Она уточнила, что место проживания ребенка при бракоразводном процессе определяет суд. Уполномоченный по правам ребенка не может влиять на его решение.

Ярославская напомнила о случаях, когда несогласные с решением суда родители крадут друг у друга детей.

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