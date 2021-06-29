РИАМО - 29 июн. Ежегодно аппарат столичного детского омбудсмена получает около 100 обращений от родителей, проходящих процедуру развода. Обращения касаются места проживания ребенка, сообщила начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних - уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.
Она уточнила, что место проживания ребенка при бракоразводном процессе определяет суд. Уполномоченный по правам ребенка не может влиять на его решение.
Ярославская напомнила о случаях, когда несогласные с решением суда родители крадут друг у друга детей.
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