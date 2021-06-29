РИАМО – 29 июн. В дилерской сети марки «ГАЗ» начался прием заказов на легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN». Об этом объявили в ходе общероссийской презентации новой модели, которую дистрибьютор бренда - группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») - провел 24 июня в 15 крупнейших городах России.

Продажи «ГАЗель NN» начнутся 24 августа.

«ГАЗель NN» – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

Ключевое отличие «ГАЗели NN» – переход от аналоговой к цифровой модели управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволят автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера, полноценного участника дорожного движения.

В основе концепции «ГАЗель NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система, – все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

За последние годы в рамках обновления модельного ряда ГАЗа, инициированного промышленником Олегом Дерипаской, автомобиль «ГАЗель» прошел полную смену поколений. Неизменными остаются лучшие черты «ГАЗели»: практичность, функциональность и лучшие показатели экономической эффективности в своем классе.

«В автомобиле «ГАЗель NN» реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов», — отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Генеральный директор ГК «СТТ» Олег Марков подчеркнул, что мир стремительно меняется и «ГАЗель NN» – ответ на запросы сегодняшнего дня.

«Магистральная дорога этих изменений – цифровизация. «ГАЗель NN» – это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций», — добавил Марков.

С 24 июня можно оставить предзаказ на сайте. К бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы.​