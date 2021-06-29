РИАМО - 29 июн. С начала года «Мострансавто» израсходовало на дезинфекцию автобусов и транспортной инфраструктуры более 400 тыс. литров спецсредств, линейный автопарк предприятия ежедневно проходит такую уборку, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специальными растворами обрабатываются места общего пользования на автовокзалах и автостанциях предприятия.

Автобусы направляются на дезинфекцию после возвращения с линии. Также в межрейсовые перерывы на конечных остановочных пунктах водители обрабатывают спецраствором поручни, ручки дверей, подлокотники кресел, валидаторы.

Работы проводятся с учетом мер предосторожности, а используемое средство не представляет опасности для пассажиров.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

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- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

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