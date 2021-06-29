РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Во вторник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил центр развития личности «Сын Дочка» в поселке ВУГИ, сообщает пресс-служба администрации округа.
Центр заработал благодаря президентскому проекту «Демография» на условиях государственно-частного партнерства.
За год на средства инвестора здание было полностью переоборудовано внутри, отремонтирован фасад, заменены все инженерные сети.
Территория детского сада имеет периметровое ограждение. Групповые участки оборудованы малыми формами, теневыми навесами.
До конца этого года в рамках национального проекта «Демография» в округе будет дополнительно создано еще 50 мест в негосударственных дошкольных образовательных организациях.
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