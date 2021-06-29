«Получил огромное удовольствие от посещения второго корпуса детского центра развития личности «Сын Дочка». Садик рассчитан на 120 мест – это 4 группы, две из них предназначены для детей ясельного возраста. Здесь все сделано с душой, с особым креативным подходом – это видно сразу! Поздравляю жителей с появлением в округе прекрасного детского садика!» – сказал Ружицкий.