РИАМО - 29 июн. Полиция задержала жителя Московской области, у которого нашли 49 свертков с героином на площади Савеловского вокзала в Москве, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Исследование показало, что общая масса наркотиков составляет более 85 г.

По словам злоумышленника, он купил 50 свертков и успел оставить 1 в тайнике. Покупка прошла бесконтактным способом посредством закладки. Цель сбытчика состояла в том, чтобы распространить героин и получить за это вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей. Он указал правоохранителям на место тайника со свертком.