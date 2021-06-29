РИАМО - 29 июн. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного УФАС России и не удовлетворил жалобу ООО «Медлайн Фарма» о нарушении порядка проведения электронного аукциона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Медлайн Фарма» на действия (бездействие) ГКУ «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные торги на закупку лекарства «Месалазин» для обеспечения отдельных категорий граждан, в отношении которых установлены меры соцподдержки.

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу и признало ее необоснованной. В декабре 2020 года Арбитражный суд Москвы тоже признал претензии необоснованными.

Девятый арбитражный апелляционный суд также признал решение подмосковного УФАС России законным и обоснованным.

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