РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. В городском округе Мытищи во дворе дома №47 по Новомытищинскому проспекту благоустроят детскую площадку, сообщил лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Он отметил, что движение общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи» набирает обороты.

«Жители обращались с инициативой об установке новой детской площадки на сайт «Мы Мытищи». Эта инициатива набрала почти 10 тысяч голосов, победила и уже сейчас воплощается в жизнь. Площадка уже установлена, не хватает нескольких элементов, покрытия. После этого будет произведено озеленение, и мы сдадим площадку», - отметил Фомичев.

Представитель инициативной группы дома Андрей Карпов поблагодарил Фомичева за инициативу по этой площадке. И отметил, что на просьбу отреагировали быстро – в считанные месяцы.

По информации пресс-службы администрации Мытищ, площадь резинового покрытия площадки составит 145,5 квадратных метров, площадь брусчатки – 4,5 квадратных метров. Произведены подготовительные работы. Уложено основание под резиновую плитку и брусчатку, производится сборка игрового оборудования.