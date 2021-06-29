РИАМО - 29 июн. Фастфуд содержит большое количество калорий, в нем есть трансжиры, консерванты, кроме того, из-за такой еды страдает пищеварительная система. Это основные причины, почему фастфуд вреден для человека, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Так, фастфуд приводит к ожирению и развитию сопутствующих заболеваний. Избыточное количество калорий для разового приема пищи можно проследить на примере стандартного обеда, в который входят картошка фри, гамбургер, кока-кола и десерт. Такой обед содержит в себе свыше 1 тыс. калорий.

В фастфуде также есть трансжиры, которые приводят к проблемам с печенью, сердечно-сосудистой и эндокринной системами, а также увеличивают риск возникновения онкологии. Безопасное количество трансжиров для человека составляет не более 1% от суточного рациона. Тем не менее некоторые порции обедов быстрой пищи содержат порядка 40% подобных жиров.

Помимо прочего, в подобной еде содержится множество консервантов, усилителей вкуса, красителей, а также избыточное количество сахара и соли.

Из-за того, что люди едят фастфуд на бегу, страдает пищеварительная система. Так, согласно исследованию американских ученых, в котором поучаствовали дети и подростки, между регулярным употреблением фастфуда и появлением проблем с психикой есть связь. В основном молодежь страдает тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям, необоснованной агрессией, неадекватностью реакций, а также суицидальными настроениями.

Для того, чтобы сохранить фигуру и здоровье, рекомендуется свести к минимуму посещения кафе и ресторанов быстрой пищи и начать отдавать предпочтение здоровой еде.