РИАМО - 29 июн. В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В Москве с 28 июня запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR-кода. Сертификат с кодом подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный за последние полгода ковид или наличие актуального отрицательного ПЦР-теста (срок действия последнего – три дня).

«Общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем в ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к вот этой программе, у нас есть», — сказал Немерюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Немерюк также добавил, что на сегодняшний день в Москве к программе допуска посетителей по QR-кодам присоединились более 7 тыс. ресторанов.

Посетители веранд смогут воспользоваться уборными ресторанов столицы без QR-кодов, но нужно будет соблюдать нормы санитарной безопасности.

«В настоящее время уже более 2,5 млн москвичей <…> прививались и также имеют на госуслугах QR-код и могут посещать наши московские рестораны. При этом это те люди, которые либо привились, либо переболели официально, попали в статистику», — добавил Немерюк.

Он отметил, что те, кто болел бессимптомно, могут сдать ПЦР-тест и получить QR-код.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей