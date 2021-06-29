РИАМО - 29 июн. Школьные службы медиации помогут оперативно и грамотно разрешать конфликты в учебных заведениях столицы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, около 17% обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка в столице связаны с конфликтными ситуациями в школах.

«Мы видим выход из этой ситуации в создании в каждом образовательном учреждении школьных служб медиации. Мы очень многому учим наших детей, давайте научим их договариваться. Школьные медиации — это выход из конфликтных ситуаций, которые не для всех удобны», — сказала Ярославская.

Омбудсмен добавила, что тема конфликтных ситуаций, травли и издевательств в школах очень актуальна и требует скорейшего решения.

Медиатор — это человек или группа людей, которые, являясь третьей нейтральной, независимой стороной, не заинтересованной в конфликте, помогают конфликтующим разрешить имеющийся спор.