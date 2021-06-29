РИАМО - 29 июн. Рестораны и кафе в гостиницах в Подмосковье постояльцы могут посещать без QR-кодов, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

При этом такие рестораны должны закрыть доступ для тех посетителей, которые не проживают в гостинице.

Аналогичное правило распространяется на заведения общепита в образовательных организациях: QR-код для посещения кафе в образовательных организациях не понадобится для учащихся и сотрудников при условии закрытия доступа в такие кафе для всех остальных.

С 28 июня при размещении в подмосковных гостиницах более чем на 3 суток нужен или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 3 дня, или сертификат о прохождении вакцинации, или подтверждение о перенесенном коронавирусе, или QR-код, который также подтверждает прохождение вакцинации либо перенесенную инфекцию.

Сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете на портале госуслуг после того, как человек получил второй компонент вакцины от Covid-19. Он также выдается тем, кто переболел коронавирусом менее полугода назад. QR-код действителен в течение 6 месяцев с момента выздоровления.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей