РИАМО - 29 июн. Производители профессионального ПО вновь фиксируют повышенный интерес корпоративных заказчиков к инструментам контроля персонала на дистанционной работе. В июне спрос на инструменты для мониторинга вырос почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба «Манго Телеком».

Аналитики «Манго Телеком», оператора корпоративной связи и разработчика профессиональных коммуникационных решений для среднего и крупного бизнеса, отмечают растущий спрос на инструменты контроля персонала в условиях удаленной работы.

«Объем обращений за специализированными средствами оценки эффективности сотрудников, работающих из дома, в июне увеличился практически вдвое по сравнению с началом 2021 года», — сообщили в компании.

Сейчас на рынке практически повторяется картина прошлого лета, когда, завершив переход на дистанционный режим, компании начали активно решать вопросы сохранения качества трудовой деятельности, потому что руководители были практически лишены привычных способов поддерживать производительность линейного персонала, а зачастую и заданных для взаимодействия с клиентами сервисных стандартов.

Среди наиболее востребованных в «Манго Телеком» отмечают инструменты для мониторинга работы на линии сотрудников продающих и обслуживающих подразделений по количественным показателям, далее – речевую аналитику, обеспечивающую автоматический контроль содержания телефонных переговоров (например, менеджеров с клиентами) и средства управления задачами персонала в контакт-центрах, которые позволяют давать персональные поручения, выставлять им приоритет и отслеживать исполнение непосредственно в интерфейсе рабочего места руководителя.

Эксперты связывают повышенный спрос на технологии контроля с усложнившейся эпидемиологической обстановкой, желанием компаний иметь готовое решение на случай возвращения к массовой удаленной работе, а также с распространенностью в последнее время гибридных форматов, когда персонал так или иначе проводит вне офисов значительную часть рабочего времени.