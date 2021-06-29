РИАМО - 29 июн. С начала 2021 года московская полиция зафиксировала 27 случаев выпадения детей из окон многоэтажек, 5 из них — со смертельным исходом, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

«Если взять по всей России, то это катастрофическая история. Этим вопросом мы занимаемся вместе с Леонидом Рошалем. Какой выход мы видим, кроме внесения изменений в градостроительную политику? Каждая рожающая женщина получает подарочный набор. А запирающее устройство — это небольшой механизм, который можно бы и вложить в этот набор. Предлагаю начать хотя бы с таких полумер», — сказала Ярославская.

Большинство случаев детского травматизма связаны с недосмотром взрослых. Однако дело не только в том, что малыш остается без внимания родителей, но и в том, что открытые окна в квартире ничем не защищены.

В 2020 году уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась к МВД России с просьбой сбора данных по случаям выпадения детей из окон многоквартирных домов. Ранее сбором таких данных занимались лишь региональные детские омбудсмены.