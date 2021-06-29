РИАМО - 29 июн. Новая набережная в Павшинской пойме Красногорска стала любимым местом для прогулок, занятий спортом, пикников и фотосессий. Жителей Подмосковья пригласили на прогулку по благоустроенной набережной, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева эта территория благоустроена с учетом пожеланий жителей. На набережной появились спуски к Москве-реке, можно отдохнуть на деревянных лавочках-лежаках и полюбоваться красивыми видами, устроившись на деревянном ступенчатом амфитеатре.

Для любителей активного отдыха проложили специальную дорожку для катания на велосипедах, самокатах и роликах. В вечернее время вся прогулочная зона освещается.

До конца года на набережной еще появится зона для спортивных занятий.

Первый этап благоустройства набережной провели в 2020 году. В этом году пройдет второй этап работ.

Благоустройство территорий является одним из приоритетов работы властей Подмосковья>>