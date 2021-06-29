РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Детский сад на 350 мест в ЖК «Опалиха О3» Красногорска планируют открыть в 2023 году, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Здание детского сада достроят в ЖК «Опалиха О3». Строительная экспертиза установила, что кровля, наружные стены и окна необходимо демонтировать. Уже разобраны половина кровли, большая часть наружных стен и все окна. Сохранят основной несущий железобетонный конструктив и внутренние перегородки.

Строительство нового ДОУ на 350 мест выполнит генподрядчик ООО «Строй групп».

Открытие дошкольного учреждения планируется в 2023 году.