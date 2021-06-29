РИАМО – 29 июн. Компания AFI Development вложит в строительство офисно-торгового центра на востоке столицы 2,6 млрд рублей и получит льготу при возведении жилья по городской программе стимулирования создания рабочих мест. Благодаря реализации проекта будет создано около 1,1 тысячи рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект структуры AFI Development получил статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда. Компания вложит 2,6 млрд рублей в создание в Метрогородке многофункционального офисно-торгового центра площадью 38 тысяч квадратных метров, в результате чего появится около 1,1 тысячи рабочих мест. Всего в столице заключено уже 5 соглашений в рамках программы стимулирования создания рабочих мест с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей», – рассказал заммэра.

Он уточнил, что благодаря участию в проекте входящий в компанию AFI Development «Специализированный застройщик «Метромаш» получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства двух многоквартирных домов в составе ЖК «Сиреневый сад».

Новый офисно-торговый центр появится на Тагильской улице района Метрогородок неподалеку от строящегося жилого комплекса «Сиреневый сад». Один из домов, подпадающих под программу, застройщик планирует сдать уже в конце этого года, другой – весной 2024 года.