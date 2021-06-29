РИАМО - 29 июн. В понедельник рядом с д. Тараканово подмосковного Солнечногорска спасатели расчистили участок автомобильной дороги от деревьев, которые повалил ураган, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Старший смены 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Земляков сообщил, что в систему-112 позвонили водители, которые встретили препятствия на пути. Деревья заблокировали дорогу в обе стороны.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы освободили участок проезжей части протяженностью 800 м, распилив с помощью бензопил упавшие деревья и растащив их на обочины», – сказал Земляков.

По его словам, водители активно помогали спасателям оттаскивать ветки и бревна, чтобы быстрее убрать препятствие. Поэтому движение удалось восстановить в кратчайшие сроки.