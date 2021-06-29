РИАМО - 29 июн. Уже более 600 выпускников школ Подмосковья сдали ЕГЭ на высший балл, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Подмосковье завершился основной период сдачи ЕГЭ. Уже известны результаты по 9 предметам. По итогам этих экзаменов 605 выпускников получили высший балл по одному экзамену, а 27 человек стали мультистобалльниками – это те, кто набрал 100 баллов сразу по нескольким предметам», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, почти четверть выпускников набрали от 80 до 99 баллов. Также она добавила, что сейчас в Подмосковье идут резервные дни сдачи ЕГЭ.

«В резервные дни экзамены сдают те, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основном периоде. В регионе все экзамены проходят без сбоев, с соблюдением мер безопасности – это особенно важно», – пояснила зампред.

Все итоги основного периода подведут 15 июля.