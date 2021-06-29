РИАМО - 29 июн. С начала 2021 года аппарат московского уполномоченного по правам ребенка получил 181 обращение по вопросам устройства в школы и детские сады, сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

«Если вся Россия взяла курс на многодетность, если Россия ставит вектором развития детство, то развитие детского социального комплекса должно стоять в приоритете», сказала Ярославская.

Среди проблемных районов Москвы выделяется ТиНАО и Молжаниново.​

В столице с начала года силами города и инвесторов построено и введено в эксплуатацию 22 социальных объекта общей площадью свыше 120 тыс. «квадратов», включая восемь детских садов, три школы.

4570 обращений поступило к столичному омбудсмену в 2020 году>>