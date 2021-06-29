РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. В Балашихе депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил награды за многолетний плодотворный труд лучшим педагогам школы №7, а также работникам детского сада №26, в рамках мероприятия парламентарий выступил перед коллективами учреждений с отчетом о работе за 5 лет, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ефимов также ответил на вопросы, сообщив, что позитивные изменения есть во всех сферах.

За последние годы появились поликлиники в микрорайонах Гагарина, Дзержинского, Павлино, Авиаторов, Заря. Капитально отремонтировано 14 поликлиник, 10 отделений больниц, станция скорой помощи, открыт большой роддом в Саввине. Капитально отремонтированы ДК «Балашиха», досуговый центр «Северный», Центральная библиотека имени Андрея Белого. Активно ведется капремонт Дома культуры «Кучино».

Также Ефимов вручил благодарственные письма Мособлдумы педагогам школы и работникам детского сада. Награды за многолетний плодотворный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности получили 4 человека.