РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 июн. На пляже в подмосковном Дзержинском выявили 4 нарушения в сфере чистоты и порядка, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«За минувшую неделю сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверили качество содержания пляжей в сфере чистоты и порядка. На пляжах на Дзержинском карьере было выявлено 4 нарушения. В основном, это ненадлежащие содержание береговой линии. Все нарушения устранены», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В связи с ограничениями на посещение общественных мест из-за пандемии, инспекторы ведомства разъяснили посетителям правила пользованиями местами купания у воды в данный период. Так, необходимо в местах общего пользования использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).