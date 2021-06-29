В Москве с 28 июня запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR-кода. Сертификат с кодом подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный за последние полгода ковид или наличие актуального отрицательного ПЦР-теста (срок действия последнего – три дня). Как подготовились кафе и рестораны, снизилось ли число посетителей и что ждет общепит, выяснил корреспондент РИАМО.

Подготовка к открытию

Для того чтобы посмотреть, как будет работать общепит в первый день действия ограничений, в понедельник я отправился в ТРЦ XL на Дмитровском шоссе.

Подойдя чуть раньше официального открытия, я увидел, как дезинфицируют полы и столы – стандартные процедуры в ковидные времена. Но помимо этого стали видны и другие детали.

Так, сотрудники ресторана «Панчо Пицца» поставили у входа стойку с информацией о ковид-free зоне и наклеили объявления на стеклянную стену у входа.

Похожая ситуация и в «Шоколаднице» – у входа в заведение стоят столики, на которых есть небольшая табличка с информацией о новых порядках посещения, маски, а также небрежно лежащие перчатки и меню.

А вот в кафе «Black & co» информации о новых ограничениях нет, однако все стулья убраны в сторону. По словам сотрудницы, их можно взять, показав ей QR-код.

В целом каждое заведение решает проблему информирования посетителей о новом режиме по-своему – где-то вовсе нет объявлений, где-то стоит маленькая, едва заметная табличка. Похоже, в первый рабочий день недели к новым условиям успели подготовиться не все.

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Проверка на входе

Во всех кафе и ресторанах, куда я заглянул, наблюдался один и тот же сценарий – посетителей у входа останавливал сотрудник и спрашивал электронный код.

Как показала практика, если кода у вас нет, работник общепита любезно объяснит, как и где его можно получить. На все вопросы постарается ответить, но в заведение не впустит, ссылаясь на ограничения.

Если код есть, то с помощью телефона его отсканируют, а на экране проверяющего появятся первые буквы вашей фамилии, имени и отчества, а также дата рождения или последние цифры номера паспорта. Затем данные с экрана сверяют с паспортными – и после процедуры можно проходить в зал.

«Сама система с кодами работает быстро и удобно, не нужно ждать, буквально несколько секунд и можешь проходить», – рассказала Мария, посетительница кафе вблизи станции метро «Сухаревская».

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Минимум посетителей

Количество людей в кафе и ресторанах минимально – буквально пара человек. Поначалу меня это не удивляет, ведь все только открылось.

Пытаясь охватить больше точек общепита, я еду в ТРЦ «Хорошо», что на «Полежаевской», – заведений там множество. Результат обхода нескольких кафе и ресторанов изумляет – ничего не изменилось. С открытия прошло несколько часов, а в залах максимум три человека или вообще пусто.

«У нас в предыдущие дни к этому времени уже нормальная заполняемость, а сегодня почти никого», – рассказала сотрудница ресторана азиатской кухни «Шикари».

Нередки и ситуации, когда в кафе приходит компания, но после общения с проверяющим сотрудником уходит из помещения.

По данным столичного департамента торговли и услуг, к 28-му числу QR-коды получили 2,5 миллиона человек. Но что-то пока их всех не видно. Хотя людей в самих ТРЦ предостаточно, на заполняемости точек общепита это никак не отразилось.

Не помог даже ливень, обрушившийся на Москву.

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Дальнейшая судьба общепита

Как сложится судьба кафе и ресторанов дальше? Этот вопрос я задал сотрудникам заведений. Мнения разделились.

Половина утверждает, что скоро все будут вынуждены привиться, и заведения останутся на плаву. Вторая часть думает, что станет только хуже.

«Люди не станут вакцинироваться, чтобы просто сходить в ресторан», – считает менеджер ресторана «Панчо Пицца».

При этом все надеются, что заведения не закроют из-за возможной потери прибыли.

В разговоре со мной менеджеры заверяют, что со своей стороны делают все возможное – создают ковид-free зоны, все работники носят маски и перчатки, а также проходят вакцинацию, как предписывает постановление главного санитарного врача Москвы.

Практически во всех посещенных мной местах можно взять блюда навынос или заказать доставку, так что без еды никого не оставят. Однако посетителям без QR-кода придется забыть о красивых и уютных залах.

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Закрытые фуд-корты

Более жесткие ограничения коснулись фуд-коротов – им запретили работать еще с 13 июня. Целые этажи торговых центров, отведенные под них, оказались практически закрыты. Работают только крупные сети быстрого питания – и только на доставку.

Выглядит этот необычно, будто опустевший городок. Все сидения и столы убраны, а взору открывается большой пустой зал. Без мебели залы кажутся намного больше.

Как сообщил 28 июня первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы – глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции в ТАСС, фуд-кортам с этого дня разрешено работать либо только на доставку и навынос, либо создавать зоны COVID-free на часть или всю территорию заведения общепита.

Как показал мой опыт посещения торговых центров, создавать свободные зоны от ковида на фуд-кортах пока не торопятся.