РИАМО - 29 июн. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует отказываться вакцинироваться от коронавируса при наличии антител, сообщает РБК.

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — сказала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения. При этом не важно, в какой форме протекала болезнь: в тяжелой, легкой или бессимптомной.

По словам Вуйнович, исследования на антитела могут быть нужны в научных целях, но не должны влиять на принятие решений. ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ защиты и формирования иммунитета.

При этом, по словам представительницы ВОЗ в России, при наличии антител проводить вакцинацию совершенно безопасно.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютная неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — добавила Вуйнович.

Эксперт по инфекционным заболеваниям, исполнительный директор Института глобального здравоохранения и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи в беседе с The Washington Post (WP) отметил, что наличие антител на обеспечивает достаточной защиты от всех существующих вариантов вируса, поэтому можно заразиться еще раз.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей