РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 июн. За неделю через Муниципальный ЦУР в горокруге Дзержинский по тематике Госадмтехнадзора Московской области решено 31 обращение граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

«За минувшую неделю посредством Муниципального центра управления регионом (МЦУР) в Госадмтехнадзор поступило 31 обращение по содержанию территории городского округа Дзержинский в чистоте и порядке. По сравнению с предыдущим отчетным периодом количество обращений граждан стало меньше на 49%», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Наибольшее количество обращений получено по категориям: «Дворовые территории» и «Общественные территории», «Мусор».

«Тепловая карта» Центра управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов.

Муниципальные центры управления регионом успешно действуют в 64 муниципалитетах Подмосковья. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.