РИАМО - 29 июн. Детей нужно обучать плаванию с начальной школы. Нужно также строить больше бассейнов в столице, сообщила начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних - уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

«Ежегодно мы теряем детей на водоемах. В школах их учат читать, писать и многому другому. Давайте в обязательном порядке младшеклассников, 10-12 лет, учить плавать, и мы с вами перестанем терять детей во время летнего периода», — сказала Ярославская. ​

Дети на природе, особенно рядом с водоемами, должны постоянно быть под присмотром взрослых, даже если ребенок находится в спасательном жилете или плавает с помощью круга. Также не стоит отпускать подростков одних купаться, особенно на дикие пляжи, где нет спасателей.

Сейчас в столице одобрены следующие зоны отдыха для купания: озеро Белое, озеро Мещерское, зоны отдыха «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», Большой городской пруд, Черное озеро, Школьное озеро, Большой Садовый пруд.