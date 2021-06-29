РИАМО - 29 июн. Подмосковная спортсменка победила на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров и юниорок от 14 до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка Елизавета Кузина из Подмосковья победила в дисциплине «синхронные прыжки» с 3-метрового трамплина с результатом 263.70 в паре с Ульяной Клюевой из Волгоградской области.

На втором месте оказались итальянки Элиза Пиццини и Ребекка Курти. Их результат составил 245.40. Почетное третье место досталось испанкам, среди которых Валерия Ангелина Антолино Пачеко и Люсия Габина Лопез де Ахумада. Результат спортсменок составил 239.67.

«Для Елизаветы Кузиной золотая медаль, завоеванная в Хорватии, стала шестой наградой в этом году. Ранее она стала обладательницей бронзы Кубка России, серебра всероссийских соревнований и трех золотых медалей чемпионата России», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Министр также поздравил спортсменку с победой на турнире. Первенство проходило в хорватском городе Риека с 21 по 27 июня.