РИАМО - 29 июн. Архсовет столицы принял решение поддержать проект реконструкции здания гостиницы «Варшава» на Ленинском проспекте, 2, в районе Якиманка, сообщил во вторник журналистам главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«Интересный модельный пример. <…> Иллюстрирует переход от такого советского города, советского способа рисования без оглядки на парцелляцию, на стоимость земли, на интересы собственников к проектированию с нормальным, скажем так, с человеческим отношением ко всем этим фактам, как большинство городов в мире. <…> Поддержим этот проект», - сказал Кузнецов.

Проект гостиницы разработан архитектурным бюро СПИЧ. Новое здание выделят как самостоятельное от ближайшего строения, где расположен вход на станцию метро «Октябрьская» Кольцевой линии. Это выполнят за счет создания небольшого перепада высоты, сделав гостиницу выше. Кроме того, фасаду придадут более современный вид. При этом здание впишется в городскую архитектуру, соответствуя своим видом и высотой ближайшим домам на другой стороне Садового кольца.

Как рассказал руководитель архитектурного бюро СПИЧ Сергей Чобан, на месте гостинцы «Варшава» появится новая гостиница с номерами разного типа. На нижних этажах площадь номеров составит от 26 квадратных метров и будет увеличиваться на более высоких этажах. Самые крупные номера площадью от 100 квадратных метров с собственной кухней расположатся на верхних — восьмом и девятом — этажах. У отдельных номеров будет возможность выхода на кровлю здания.

«Крупный достаточно входной вестибюль, к которому примыкают конференц-зоны и ресторан. В центре административная часть с зоной ресепшена. <…> На площадь ориентирован один вход в один из двух магазинов, и другой вход ориентирован на угол. Основной вход гостиницы расположен во дворе», - рассказал Чобан.

Он добавил, что фасад нового здания гостиницы выполнят из натурального камня матовой шлифовки, который подходит для создания проектируемого рельефа. Старое здание подлежит полному демонтажу.

В пресс-службе Архсовета Москвы также уточнили, что получение разрешения на строительство намечено на июль. Начать работы планируют в августе этого года. Ввести в эксплуатацию новое здание планируют в октябре 2023 года. Отельного оператора определят по итогам тендера в конце 2021 года.

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