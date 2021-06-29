РИАМО - 29 июн. За 2020 год благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека Москвы было отменено 74 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

«Там есть процент дел о семейно-бытовом насилии, когда женщина обращается в полицию на побои, а ей отказывают в возбуждении уголовного дела», — сказала Потяева.

Она добавила, что с силовыми структурами поддерживается тесная связь, а также ведется взаимодействие с прокуратурой.

Также при вмешательстве московского омбудсмена были привлечены к дисциплинарной ответственности 33 должностных лица.​

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