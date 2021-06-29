РИАМО - 29 июн. Следственные действия в отношении главного редактора и журналиста интернет-издания «Проект» в Москве проводятся по делу о клевете, находящемуся в производстве у полиции Санкт-Петербурга, сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее СМИ сообщили о том, что сотрудники полиции в Москве пришли домой к главному редактору «Проекта» Роману Баданину и журналистке издания Марии Жолобовой.

«В настоящее время в Москве сотрудники полиции проводят следственные действия по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 128.1 УК РФ, и находящемуся в производстве ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщается на сайте.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданина о демонстрации в эфире телеканала «Дождь» фильма, который содержал заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство.

Полиция выяснила, что авторами фильма являются Роман Баданин и Мария Жолобова. В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по делу, проводится ряд обысков, в том числе по местам их проживания.