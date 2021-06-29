РИАМО - 29 июн. Уже более 900 тыс. жителей столицы используют электронную медицинскую карту на смартфоне, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Сегодня пациенты хотят иметь быстрый и удобный доступ к максимальному объему информации, связанной с их здоровьем и лечением. И мы стараемся удовлетворить это пожелание: в июне прошлого года мы открыли москвичам доступ к мобильной версии электронной медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи получили быстрый и безопасный доступ к персональной медицинской информации. Сервис стал популярным. Мобильной версией пользуется почти треть всех владельцев электронных медкарт. Ежемесячно мобильной версией пользуются около 300 тыс. человек. В среднем они заходят в карту по 4-5 раз в месяц.

Сейчас с помощью приложения можно увидеть и сохранить цифровой сертификат с уникальным QR-кодом о прохождении вакцинации против коронавируса. Это нужно, чтобы ходить на массовые мероприятия и в заведения общественного питания. В карте указан период действия сертификата. Потом он будет находиться в быстром доступе на стартовой странице без необходимости повторной авторизации.

С помощью сервиса можно изучить свои осмотры у врачей, результаты тестов на Covid-19, результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорография), снимки, выписки из больниц, рецепты, данные о вызовах скорой помощи.