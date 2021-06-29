РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Доктор медицинских наук, профессор и главврач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова объяснила, почему она вакцинировалась после перенесенного Covid-19.

Черногорова отметила, что на сегодняшний день количество заболевших новой коронавирусной инфекцией стремительно растет, увеличивается количество смертельных исходов. Поэтому крайне важно обезопасить себя и своих близких. Вакцинация в данном случае лучший помощник.

«Для меня Спутник-V - самая безопасная вакцина, информация о которой опубликована в различных научных трудах и медицинских журналах, включая один из наиболее известных и самых авторитетных The Lancet», - написала Черногорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Черногорова ранее переболела Covid-19. С момента выздоровления уже прошло больше шести месяцев, поэтому 28 июня прошла вакцинацию. Таким образом, обезопасила свое здоровье и здоровье окружающих людей. Она отметила, что процесс вакцинации не отнял много времени. После получения прививки у нее лишь немного болело плечо.

Поствакцинальная реакция у всех людей разная, у кого-то ее и вовсе нет. Обычно это головная боль, повышение температуры. Но все они проходят в течение 1-3 дней, а иммунитет к Covid-19 остается.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

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- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей