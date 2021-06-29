РИАМО - 29 июн. В гражданский оборот вышел 1 млн доз вакцины от Covid-19 «КовиВак», весь объем выпущен научным центром им. Чумакова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно планам, 1 млн доз должен был выйти до конца июня, но разработчик опередил график. Теперь граждане снова смогут привиться от коронавируса посредством «КовиВака» в любом из российский прививочных пунктов.

Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

На текущий момент в России зарегистрировано 3 вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса. Зафиксировано 134 545 смертей, выздоровели 4 984 037 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей