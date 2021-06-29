РИАМО - 29 июн. «Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Москве и Подмосковье до 21 часа 30 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» является вторым уровнем погодной опасности и означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в столице действует с 13:00 до 21:00 30 июня. В Подмосковье – с 11:00 до 21:00 30 июня. Порывы ветра в этот день могут достигать 15 м/с.

Накануне в Московском регионе прошел ливень со шквалистым ветром и грозой. В Москве выпало до 50% месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 90%.

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