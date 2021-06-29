РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июн. Благодарственными письмами главы городского округа Домодедово наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и стобалльников ЕГЭ, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Я уверен, что какой бы путь вы ни выбрали, вы со всем сможете справиться. Я вам желаю улыбок, желаю настоящих рядом друзей, желаю общественного признания», - сказал глава округа Александр Двойных.

Он также отметил, что жители Домодедова очень гордятся школьниками, и поблагодарил их за усилия и трудоспособность. Благодарности передали родителям ребят и школам, которые их подготовили.

Школьников также поздравили депутат Московской областной думы Олег Жолобов и советник главы Домодедова Михаил Ежокин.