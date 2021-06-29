РИАМО - 29 июн. На одном из сложнейших участков в Москве – МЦД-2 Каланчевская – Курская запустят реверсивное движение поездов с 3 июля, сообщил журналистам начальник комплекса информирования МЦД столичного Дептранса Тимур Соцкий.

«С 3 июля здесь, на участке от станции Каланчевская до станции Курская, начнется движение электропоездов в реверсивном движении. <…> Это значит, что поезда будут останавливаться поочередно в сторону Нахабина и в сторону Подольска на новом главном пути. Конечно, будут увеличены интервалы движения поездов», — сказал Соцкий.

По его словам, данный ж/д участок является одним из сложнейших в столице. На нем уже создан главный путь, по которому будет осуществляться движение электричек.

Соцкий добавил, что большая часть поездов дальнего следования была выведена с Курского вокзала на Восточный, что позволит сконцентрироваться на пригородном сообщении.

Развитие участка будет происходить до 2023 года — на полтора года раньше, чем планировалось. Реверсивное движение продлится год. Строительство большинства станций МЦД Киевского направления будет завершено в 2021 году.

«3 числа мы переходим на новый вид движения на МЦД-2 и на всем Курско-Рижском направлении. На участке между Курским вокзалом и платформой Каланчевская движение будет осуществляться по одному пути. Связано это с тем, что ведется масштабное строительство <…> для будущего МЦД-4. Участок будет иметь четыре пути и поезда, как Курско-Рижского, так и Горьковского-Киевского направления проходить будут здесь с одного направления на другое», — добавил директор по обеспечению перевозочной деятельности АО «Центральная ППК» Олег Ульянов.