РИАМО - 29 июн. На одном из сложнейших участков в Москве – МЦД-2 Каланчевская – Курская запустят реверсивное движение поездов с 3 июля, сообщил журналистам начальник комплекса информирования МЦД столичного Дептранса Тимур Соцкий.
По его словам, данный ж/д участок является одним из сложнейших в столице. На нем уже создан главный путь, по которому будет осуществляться движение электричек.
Соцкий добавил, что большая часть поездов дальнего следования была выведена с Курского вокзала на Восточный, что позволит сконцентрироваться на пригородном сообщении.
Развитие участка будет происходить до 2023 года — на полтора года раньше, чем планировалось. Реверсивное движение продлится год. Строительство большинства станций МЦД Киевского направления будет завершено в 2021 году.
«3 числа мы переходим на новый вид движения на МЦД-2 и на всем Курско-Рижском направлении. На участке между Курским вокзалом и платформой Каланчевская движение будет осуществляться по одному пути. Связано это с тем, что ведется масштабное строительство <…> для будущего МЦД-4. Участок будет иметь четыре пути и поезда, как Курско-Рижского, так и Горьковского-Киевского направления проходить будут здесь с одного направления на другое», — добавил директор по обеспечению перевозочной деятельности АО «Центральная ППК» Олег Ульянов.
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