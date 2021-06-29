РИАМО - 29 июн. За 2020 год к уполномоченному по правам человека в городе Москве поступило 4570 обращений, с положительным результатом было рассмотрено 2540 обращений, сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

«Мы рассматриваем те обращения, которые поступали в органы исполнительной власти, но человек остался недоволен их решениями», — сказала Потяева.

Она добавила, что рассмотрено с положительным результатом 2540 обращений граждан. ​

Ранее Потяева рассказала, что самым популярными темами обращений стали соблюдение прав человека в СИЗО, образование и социальная защита.