РИАМО - 29 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки достижения коллективного иммунитета в стране сдвигаются, поэтому плановый показатель в 60% вакцинированных от коронавируса россиян к осени выполнить не удастся, передает Федеральное агентство новостей.

По словам представителя Кремля, динамика вакцинации за последнюю неделю значительно улучшилась, но, несмотря на это, привить 60% граждан к осени текущего года не выйдет.

«Только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — сказал Песков.

Он добавил, что сроки достижения популяционного иммунитета будут сдвигаться на более поздние даты.

За последние сутки в РФ подтвердили 20 616 новых случаев Covid-19. Зафиксировано 652 летальных исхода, выздоровели 14 697 пациентов.

В России на сегодня всего выявлено 5 493 557 случаев коронавируса. За весь период пандемии умерло 134 545 человек, выздоровели 4 984 037 граждан.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

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