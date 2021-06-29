РИАМО - 29 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки достижения коллективного иммунитета в стране сдвигаются, поэтому плановый показатель в 60% вакцинированных от коронавируса россиян к осени выполнить не удастся, передает Федеральное агентство новостей.
По словам представителя Кремля, динамика вакцинации за последнюю неделю значительно улучшилась, но, несмотря на это, привить 60% граждан к осени текущего года не выйдет.
Он добавил, что сроки достижения популяционного иммунитета будут сдвигаться на более поздние даты.
За последние сутки в РФ подтвердили 20 616 новых случаев Covid-19. Зафиксировано 652 летальных исхода, выздоровели 14 697 пациентов.
В России на сегодня всего выявлено 5 493 557 случаев коронавируса. За весь период пандемии умерло 134 545 человек, выздоровели 4 984 037 граждан.
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Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.
- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.
- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.
- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей
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