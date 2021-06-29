РИАМО - 29 июн. В прошлом году жители столицы чаще всего обращались к уполномоченному по правам человека в Москве по вопросам прав человека в СИЗО, на медицинские темы, темы образования и социальной защиты, сообщила журналистам столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

«На первом месте - соблюдение прав человека в СИЗО и оказание медицинской помощи там. В условиях пандемии коронавируса в камерах содержится до 10-15 человек. Мы активно взаимодействуем со ФСИН, при поддержке омбудсмена была организована доставка витаминов в следственные изоляторы», — сказала Потяева.

Она отметила, что за 2020 год поступило 454 обращения, касающихся сферы образования. Жители сталкивались с проблемами при устройстве ребенка в школы и детские сады.

По вопросам социальной защиты поступило 338 обращений к уполномоченному. Граждане сообщали о трудностях с получением льгот, пособий. Также фигурируют вопросы о доступной среды для маломобильных групп граждан.

Кроме того, москвичи жаловались на невозможность своевременного оказания медицинской помощи, подтверждения и получения группы инвалидности (зафиксировано 269 обращений).​