РИАМО - 29 июн. Строители приступили к возведению последнего этажа здания учебного корпуса Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, здание строят в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте 175 человек и 14 единиц техники. Работы ведутся на 4 участках строительства – на учебном корпусе, детском технопарке, кампусе для проживания и котельной. Общая строительная готовность объекта – 6%. Работы на всех участках строительства ведутся в соответствии с графиками», — сказал министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, в учебном корпусе работы ведутся на уровне 3-4 этажей: выполняется демонтаж, установка опалубки стен и армирование плиты перекрытия третьего этажа, а также строители приступили к армированию и бетонированию вертикальных конструкций и монтажу опалубки четвертого этажа.

Продолжается разработка котлована, устройство выравнивающей песчаной подушки, бетонной подготовки и армирование фундаментной плиты. В кампусе для проживания ведется армирование, бетонирование и устройство опалубки стен технического подполья, а также работы по монтажу опалубки и армированию плиты перекрытия техподполья.

Предусмотрено строительство учебного корпуса начальной школы на 425 мест, кампуса для проживания - на 200 мест, детского технопарка, а также котельной, к которой будут подключены и старые, и новые здания лицея.

Строительство начальной школы и котельной будет завершено в августе 2022 года, а возведение технопарка и кампуса – в августе 2023 года.

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